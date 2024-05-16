У Байдена жорстко відреагували на заплановану зустріч Путіна й Сі Цзіньпіна

Російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила в середу, 15 квітня, що адміністрація Сполучених Штатів Америки висловлює жорстку позицію стосовно Китаю. Останній підтримує російський військово-промисловий комплекс для підживлення агресії в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України", — зазначила Жан-П’єр.

Таким чином спікерка відповіла на питання про взаємодію Росії й Китаю, а також заплановану зустріч лідерів цих країн.

Посадовиця запевнила, що цю позицію поділяють й інші західні країни.

Нагадаємо, що вночі 16 травня російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з офіційним візитом. Він зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Для очільника Кремля це перший візит за кордон після так званої інавгурації.

Також нещодавно Сі Цзіньпін зазначив, що Китай не винен у конфлікті Росії та України, тому критикувати країну за тісні зв’язки з Москвою недоречно. Крім того, китайський лідер заявив про готовність Пекіну підтримувати контакти і з Росією, і з Україною.