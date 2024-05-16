Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У Байдена жорстко відреагували на заплановану зустріч Путіна й Сі Цзіньпіна arrow

У Байдена жорстко відреагували на заплановану зустріч Путіна й Сі Цзіньпіна

16 травня 2024 05:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Байдена жорстко відреагували на заплановану зустріч Путіна й Сі Цзіньпіна
Російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила в середу, 15 квітня, що адміністрація Сполучених Штатів Америки висловлює жорстку позицію стосовно Китаю. Останній підтримує російський військово-промисловий комплекс для підживлення агресії в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також:

США про заплановану зустріч Путіна й Сі

"Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України", — зазначила Жан-П’єр.

Таким чином спікерка відповіла на питання про взаємодію Росії й Китаю, а також заплановану зустріч лідерів цих країн.

Посадовиця запевнила, що цю позицію поділяють й інші західні країни.

Нагадаємо, що вночі 16 травня російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з офіційним візитом. Він зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Для очільника Кремля це перший візит за кордон після так званої інавгурації.

Також нещодавно Сі Цзіньпін зазначив, що Китай не винен у конфлікті Росії та України, тому критикувати країну за тісні зв’язки з Москвою недоречно. Крім того, китайський лідер заявив про готовність Пекіну підтримувати контакти і з Росією, і з Україною.

США
Китай
володимир путін
Сі Цзіньпінь
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників