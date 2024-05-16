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Російський банкір, який товаришував з Путіним, заявив, що застрелив би його при зустрічі

16 травня 2024 21:41
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Ілля Рябінін
редактор
Колишній товариш Путіна заявив, що "застрелив" би його при зустричі
Президент Росії Володимир Путін. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Колишній російський банкір та екстовариш президента Росії Володимира Путіна Сергій Пугачов назвав главу Кремля психом та божевільним. Також він додав, що застрелив би політика під час зустрічі.

Про це він розповів під час стриму з українськими журналістами Дмитром Гордоном та Олесею Бацман.

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За словами Пугачова, він не побоїться виказати йому в очі, що він навіжений

"Ви питаєте, що я йому скажу. Те, що й сказав: "Ти божевільний? Ти чув, що в мене проблеми? Ти в мене експропріював на 15 мільярдів власності, дав доручення мене у в'язницю посадити й убити і тепер кажеш: "До речі, чув, у тебе проблеми?" Ти божевільний реально, тобі у психіатричну лікарню треба", — висловився він.

Водночас Бацман нагадала, що в попередньому інтерв'ю Пугачов сказав, що під час зустрічі запропонує главі Кремля застрелитися. Водночас на питання Гордона, чи запропонує він Путіну знову застрелитися, банкір заявив, що сам би його застрелив.

"Було діло. Але треба ділити на "до війни" й "після". Я з ним зустрічався до війни, це було щодо наших стосунків. Мене нудить від нього. Ця людина — кривавий убивця, він убив пів мільйона осіб, він зруйнував українські міста й далі це робить. Я б сам його застрелив", — сказав Пугачов.

Нагадаємо, у четвер, 16 травня, Володимир Путін прибув до Китаю для зустрічі з держсекретарем Компартії КНР Сі Цзіньпінем. За даними аналітиків, візит російського президента до Пекіну пов'язаний з проханням про додаткову військову допомогу. 

Під час зустрічі лідери країн підписали угоду про поглиблення відносин між Москвою та Пекіном. Згадав Сі Цзіньпінь і про Україну, заявивши, що питання війни потрібно вирішити відповідно до норм та принципів статутів ООН, та закликавши поважати державний суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.

Китай
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бізнес
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