Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна — що говорили про війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзиньпін провели зустріч у Пекіні. Під час переговорів лідер КНР зробив заяву щодо війни в Україні.

Про це повідомляє BBC у четвер, 16 травня.

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Лідер Китаю закликав до політичного врегулювання російсько-української війни. Однак вторгнення та збройну агресію РФ він назвав "українською кризою".

Сі Цзіньпін наголосив, що питання війни потрібно вирішити відповідно до норм та принципів статутів ООН. До того ж він закликав поважати державний суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.

"Китай і Росія сприймає політичне врегулювання як правильний шлях вирішення української кризи. Позиція Китаю з цього питання послідовна і зрозуміла, а саме: дотримання норм і принципів статутів ООН, повага до державного суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, їхньої раціональної стурбованості з формуванням та стійкої архітектури безпеки", — зазначив лідер Китаю.

Сторони також говорили про поглиблення зв'язків Китаю і Росії та співпрацю у таких сферах:

торгівлі;

політики;

основних зовнішньополітичних питань.

До того ж російський диктатор подякував за "зусилля Китаю з врегулювання української кризи".

Нагадаємо, Путін та Сі Цзіньпін підписали заяву про поглиблення відносин між країнами. Відомо, що країни сформували портфель з 80 великих спільних інвестиційних проєктів у різних областях.

Також за даними аналітиків, російський диктатор зустрівся з лідером КНР, щоб обговорити додаткову військову підтримку для своєї країни для продовження війни проти України.