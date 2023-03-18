Российские пропагандисты сообщили, что путин приехал в Крым

Российский диктатор в Крыму

Российские пропагандисты утверждают, что президент рф владимир путин приехал в Крым. Это произошло в девятую годовщину аннексии полуострова.

Об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

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"Наш президент владимир владимирович путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А владимир владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Поэтому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны — невероятный лидер!", — написал Развожаев.

По его словам, в Севастополе российский диктатор посетил школу искусств и детский центр "Корсунь" в районе Херсонеса Таврического.

Напомним, палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта издала ордера на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине.

Также мы писали, что спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина. Она заявила, что на территории рф у этого органа "нет полномочий".

Добавим, настроения в кремле стали мрачнее после решения выдать ордер на арест Путина. В россии уже начали искать ему преемника.