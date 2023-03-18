Російські пропагандисти повідомили, що путін приїхав до Криму
Російські пропагандисти стверджують, що президент рф володимир путін приїхав до Криму. Це відбулося у дев'яту річницю анексії півострова.
Про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.
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Деталі
"Наш президент володимир володимирович путін вміє дивувати. У хорошому сенсі. Сьогодні ми мали відкривати дитячу школу мистецтв у Херсонесі. Усе було готово для відеоконференції та доповіді президенту по спецзв'язку. А володимир володимирович узяв і приїхав. Сам. За кермом. Тому, що в такий історичний день президент завжди із Севастополем і севастопольцями. У нашої країни — неймовірний лідер!", — написав Развожаєв.
За його словами, у Севастополі російський диктатор відвідав школу мистецтв та дитячий центр "Корсунь" у районі Херсонесу Таврійського.
Нагадаємо, палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордери на арешт президента росії володимира путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.
Також ми писали, що речниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Вона заявила, що на території росії в цього органу "не має повноважень".
Додамо, настрої в кремлі стали більш похмурими після рішення видати ордер на арешт путіна. У росії вже почали шукати йому наступника.