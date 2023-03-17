ПАР зобов’язана заарештувати путіна, якщо той прибуде на серпневий саміт
У серпні в Південній Африці заплановано саміт, який має намір відвідати кремлівський диктатор володимир путін. Однак після ордера МКС, країна зобов'язана заарештувати президента рф.
Про це пише Sky News.
-
Син Байдена подав до суду на майстерню, де ремонтували його ноутбук
-
СБУ збирає доказову базу, аби засудити путіна за злочини в Україні
-
Командувач Сухопутних військ Сирський розповів про наступальні дії росіян на Сході
-
"Парад планет" у березні 2023: коли можна побачити рідкісне явище
-
Росія запустила по Україні "Шахеди": у деяких регіонах працює ППО
-
Данілов розповів, як Китай опинився у непростій ситуації через ордер МКС
-
YouTube розблокував акаунт Трампа: він був недоступний два роки
-
Трендовий манікюр на весну 2023: який колір подарує вашим рукам молодість
-
Ці спеціалісти в Україні зараз на вагу золота: шалені зарплати
-
Компанія Rolls-Royce побудує ядерний реактор на Місяці
Деталі
За інформацією видання, володимир путін планує відвідати саміт БРІКС у Дурбані, Південна Африка, у серпні цього року. Однак сьогоднішнє рішення Міжнародного кримінального суду дещо повпливає на плани диктатора.
Як відомо, Південно-Африканська Республіка входить до числа 118 країн, які ратифікували Римський статут МКС, і, отже, має юридичний обов’язок забезпечити виконання ордера на арешт.
Однак видання сумнівається, що це станеться, адже Південна Африка має певну історію в цій сфері, оскільки відмовилася арештувати президента Судану Омара аль-Башира, на якого також був виданий ордер МКС, під час його візиту в 2015 році.
Нагадаємо, у вечірньому відеозверненні Президент України назвав "історичним" рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт кремлівського диктатора путіна.