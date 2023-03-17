ПАР зобов’язана заарештувати путіна, якщо той прибуде на серпневий саміт

Південна Африка є учасником Римського статуту

У серпні в Південній Африці заплановано саміт, який має намір відвідати кремлівський диктатор володимир путін. Однак після ордера МКС, країна зобов'язана заарештувати президента рф.

Про це пише Sky News.

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За інформацією видання, володимир путін планує відвідати саміт БРІКС у Дурбані, Південна Африка, у серпні цього року. Однак сьогоднішнє рішення Міжнародного кримінального суду дещо повпливає на плани диктатора.

Як відомо, Південно-Африканська Республіка входить до числа 118 країн, які ратифікували Римський статут МКС, і, отже, має юридичний обов’язок забезпечити виконання ордера на арешт.

Однак видання сумнівається, що це станеться, адже Південна Африка має певну історію в цій сфері, оскільки відмовилася арештувати президента Судану Омара аль-Башира, на якого також був виданий ордер МКС, під час його візиту в 2015 році.

Нагадаємо, у вечірньому відеозверненні Президент України назвав "історичним" рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт кремлівського диктатора путіна.