У росії почали шукати наступника путіну після рішення суду Гааги, — Юсов

Президент рф володимир путін

Настрої в кремлі стали більш похмурими після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт володимира путіна. У росії вже почали шукати йому наступника.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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"Російські пропагандисти не вийшли зі своїми традиційними шоу, де обговорювали саме Гаагу, тому що сам факт обговорення цієї новини навіть для зазомбованого населення рф був би дивним і занадто тривожним "дзвінком". Бо розповідати, що "спецоперація" йде за планом, а потім отримати розшук і припис до арешту від МКС — це навіть Соловйову і Скабєєвій буде важко ці речі поєднати між собою", — сказав Юсов.

За його словами, коло російського диктатора звужується. Путін став токсичнішим для зовнішнього світу та росії.

"Зокрема, у вежах кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника путіна і шукає його вже не путін", — додав Юсов.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Також ми писали, що Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт путіна. Президент наголосив, що це історична подія, яка стане початком відповідальності рф за всі злочини.

Додамо, у серпні в Південній Африці заплановано саміт, який має намір відвідати кремлівський диктатор володимир путін. Однак після ордера МКС, країна зобов'язана заарештувати президента рф.