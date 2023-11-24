Россия заблокировала председательство Эстонии и Мальты в ОБСЕ в 2024 году

Заседание Совета ОБСЕ. Фото: flickr.com/ukinaustria1

После блокирования председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году Эстонии Россия помешала альтернативному голосованию, в котором должны были избрать председательствующим государством Мальту. Также Российская Федерация заблокировала избрание четырех топ-чиновников организации, включая генерального секретаря.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Читайте также: Пост Рикарда Йозвяка в Twitter. Фото: скриншот

По его данным, россияне требуют, чтобы на следующей неделе на встрече министров ОБСЕ в Северной Македонии приняли министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, чтобы принять окончательное решение.

Как отметил журналист, Россия снова прибегла к шантажу, воспользовавшись тем, что в ОБСЕ все решения принимаются консенсусом — и заблокировала избрание Мальты главенствующим государством в организации в 2024 году.

"Россия уже заблокировала председательство Эстонии в ОБСЕ в 2024 году. Теперь она не дает согласия на альтернативное голосование за председательство Мальты и за четыре топ должности в организации пакетом (включая генсекретаря)", — написал Йозвяк.