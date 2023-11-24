Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Россия заблокировала председательство Эстонии и Мальты в ОБСЕ в 2024 году
После блокирования председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году Эстонии Россия помешала альтернативному голосованию, в котором должны были избрать председательствующим государством Мальту. Также Российская Федерация заблокировала избрание четырех топ-чиновников организации, включая генерального секретаря.
По его данным, россияне требуют, чтобы на следующей неделе на встрече министров ОБСЕ в Северной Македонии приняли министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, чтобы принять окончательное решение.
Как отметил журналист, Россия снова прибегла к шантажу, воспользовавшись тем, что в ОБСЕ все решения принимаются консенсусом — и заблокировала избрание Мальты главенствующим государством в организации в 2024 году.
"Россия уже заблокировала председательство Эстонии в ОБСЕ в 2024 году. Теперь она не дает согласия на альтернативное голосование за председательство Мальты и за четыре топ должности в организации пакетом (включая генсекретаря)", — написал Йозвяк.
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