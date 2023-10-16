Повільна смерть з Росією: Кулеба закликав виключити РФ з ОБСЄ
Російська Федерація має бути виключена зі складу ОБСЄ, адже вона вбиває організацію зсередини. Наразі росіяни намагаються поширювати хаос та дестабілізацію в регіоні.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції з очільником Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністром закордонних справ Албанії Буяром Османі.
Маніпуляції Москви
"Москва фактично взяла ОБСЄ в заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини", — пояснив український дипломат.
Загроза для Європи
Він додав, що Росія наразі є найбільшою загрозою для безпеки в Європі.
За словами міністра, для того, аби врятувати організацію, безпеку та співробітництво в Європі, РФ має бути виставлена за двері ОБСЄ та з цієї частини світу.
"Все, що зараз робить Росія в ОБСЄ, вбиває цю організацію... Ситуація в ОБСЄ дуже складна, болюча, але вибір дуже простий — або повільна смерть з Росією, або нове життя без неї", — запевнив Кулеба.
Нагадаємо, раніше Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою. Там закликали не визнавати легітимність російського диктатора Володимира Путіна після його чинного терміну.
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