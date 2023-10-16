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Повільна смерть з Росією: Кулеба закликав виключити РФ з ОБСЄ

16 жовтня 2023 17:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Повільна смерть з Росією: Кулеба закликав виключити РФ з ОБСЄ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російська Федерація має бути виключена зі складу ОБСЄ, адже вона вбиває організацію зсередини. Наразі росіяни намагаються поширювати хаос та дестабілізацію в регіоні. 

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції з очільником Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністром закордонних справ Албанії Буяром Османі.

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"Москва фактично взяла ОБСЄ в заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини", — пояснив український дипломат.

Загроза для Європи

Він додав, що Росія наразі є найбільшою загрозою для безпеки в Європі.

За словами міністра, для того, аби врятувати організацію, безпеку та співробітництво в Європі, РФ має бути виставлена за двері ОБСЄ та з цієї частини світу.

"Все, що зараз робить Росія в ОБСЄ, вбиває цю організацію... Ситуація в ОБСЄ дуже складна, болюча, але вибір дуже простий — або повільна смерть з Росією, або нове життя без неї", — запевнив Кулеба. 

Нагадаємо, раніше Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою. Там закликали не визнавати легітимність російського диктатора Володимира Путіна після його чинного терміну.

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