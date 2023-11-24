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Росія заблокувала головування Естонії та Мальти в ОБСЄ у 2024 році

24 листопада 2023 11:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росія заблокувала головування Естонії та Мальти в ОБСЄ у 2024 році
Засідання Ради ОБСЄ. Фото: flickr.com/ukinaustria1
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Після блокування головування в Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2024 році Естонії Росія завадила альтернативному голосуванню, у якому мали обрати головуючою державою Мальту.  Також Російська Федерація заблокувала обрання чотирьох топпосадовців організації, включно з генеральним секретарем.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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Пост Рікарда Йозвяка в Twitter. Фото: скриншот

За його даними, росіяни вимагають, аби наступного тижня на зустрічі міністрів ОБСЄ у Північній Македонії прийняли міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, щоб ухвалити остаточне рішення. 

Як зазначив журналіст, Росія знову вдалася до шантажу, скориставшись тим, що в ОБСЄ всі рішення ухвалюються консенсусом – і заблокувала обрання Мальти головуючою державою в організації у 2024 році.

"Росія вже заблокувала головування Естонії у ОБСЄ у 2024 році. Тепер вона не дає згоди на альтернативне голосування за головування Мальти та за чотири топпосади в організації пакетом (включно з генсекретарем)", — написав Йозвяк.

В свою чергу міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі наголосив, що повітряний простір держави для російських літаків закрито, тому буде проблематично прийняти голову МЗС держави-агресора.

 

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