Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Латвійському політикові, який облаяв делегацію росії в ОБСЄ, загрожує суд: подробиці arrow

Латвійському політикові, який облаяв делегацію росії в ОБСЄ, загрожує суд: подробиці

11 березня 2023 12:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ріхардс Колс
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла заявив голові латвійської делегації Ріхардсу Колсу, що його слова про перекладачку Дар’ю Боярську з росії, яку він начебто порівняв зі шпигункою Анною Чапман, можуть розцінюватись як наклеп. Слова латвійського політика можуть стати предметом судового переслідування.

Відповідний лист Монтелли, а також відповідь на нього опублікував сам Колс. 

Читайте також:

Подробиці

У листі від 1 березня генсек ПА ОБСЄ стверджує, що на засіданні постійного комітету у Відні Колс сказав таке: "Подібними іменами є Анна Чапман, (Олена) Батуріна — думаю, всі в цій залі знають, про кого я говорю".

"Цим ви заявили, що цивільна службовиця міжнародного персоналу ПА ОБСЄ Боярська вчинила такі ж злочини, як і засуджена російська шпигунка Чапман чи мільярдерка Олена Батуріна, яка фінансує путіна. Єдиний "доказ", який ви надали  це те, що вона громадянка росії та працювала перекладачкою на заходах найвищого рівня", — йдеться далі.

Зазначимо, за даними ЗМІ, Дар'я Боярська була перекладачкою під час зустрічі володимира путіна й екпрезидента США Дональда Трампа у 2019 році. При цьому це сталось у порушення внутрішніх правил російського МЗС, адже Боярська на той час не працювала у відповідному відділі міністерства, а була радницею в департаменті у справах Північної Америки.

Нагадаємо, раніше депутат із Латвії Ріхардс Колс, який брав участь у зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, нецензурно вилаявся на адресу делегації росії, після чого на знак протесту із зали вийшла половина делегацій. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:28 ​​​​​​​В.о. міністра оборони Данії обіцяє доставити танки Leopard 1 в Україну навесні

13:27 Пентагон попросить 170 млрд дол на ракети та боєприпаси для України, — Bloomberg

13:22 США передали Молдові розвіддані щодо загроз з боку росії

Новина з фото

13:20 Спалили 8 га землі: жителі Одещини отримали штраф за влаштовану пожежу

13:11 ​​​​​​​Мінагрополітики обіцяє 2023 року урожай, який перевищить власні потреби України удвічі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:57 Пакистан готовий передати Україні 44 танки: за якої умови

12:54 ЄС посилить контроль над реекспортом підсанкційних товарів до рф, — Bloomberg

12:50 Медики Одещини отримали нове обладнання для порятунку життів

Новина з фото

12:47 Внаслідок обстрілу Херсона загинуло троє мирних жителів

Новина з фото

12:46 "Знаю, що ми вистоїмо": Зеленський показав потужні фото українських захисників

Новина з відео

12:39 Спецпризначенці СБУ знищили дроном-камікадзе танк росіян: вражаюче відео

Новина з відео

12:04 ​​​​​​​Тероборонці показали, в яких умовах відбувається евакуація поранених з Бахмута

Новина з відео

11:32 Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за бій, але є умова

Новина з відео

09:45 Скабєєва лякає росіян штучно вирощеними у лабораторіях бандерівцями із підвищеним рівнем русофобії

Новина з відео

08:55 ​​​​​​​Під москвою сталася масштабна пожежа на заводі пластику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:45 Віктор Коваленко став героєм матчу з "Інтером"

Новина з відео

08:40 Українські музиканти не можуть виїхати за кордон після скандалу з коміком Щегелем

Новина з відео

22:32 На Netflix покажуть фільм про український борщ: деталі

Новина з відео

21:20 Зеленський розповів учасникам американського форуму, як живуть українці в умовах війни

Новина з відео

20:33Зеленський розповів про засідання Ставки та потреби України на фронті

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Актуальне по темі

None 11 Березень 13:28

​​​​​​​В.о. міністра оборони Данії обіцяє доставити танки Leopard 1 в Україну навесні

None 11 Березень 13:23

Пентагон попросить 170 млрд дол на ракети та боєприпаси для України, — Bloomberg

None 11 Березень 13:22

США передали Молдові розвіддані щодо загроз з боку росії

None 11 Березень 13:12

Спалили 8 га землі: жителі Одещини отримали штраф за влаштовану пожежу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB