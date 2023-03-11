Латвійському політикові, який облаяв делегацію росії в ОБСЄ, загрожує суд: подробиці

Ріхардс Колс

Генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла заявив голові латвійської делегації Ріхардсу Колсу, що його слова про перекладачку Дар’ю Боярську з росії, яку він начебто порівняв зі шпигункою Анною Чапман, можуть розцінюватись як наклеп. Слова латвійського політика можуть стати предметом судового переслідування.

Відповідний лист Монтелли, а також відповідь на нього опублікував сам Колс.

Подробиці

У листі від 1 березня генсек ПА ОБСЄ стверджує, що на засіданні постійного комітету у Відні Колс сказав таке: "Подібними іменами є Анна Чапман, (Олена) Батуріна — думаю, всі в цій залі знають, про кого я говорю".

"Цим ви заявили, що цивільна службовиця міжнародного персоналу ПА ОБСЄ Боярська вчинила такі ж злочини, як і засуджена російська шпигунка Чапман чи мільярдерка Олена Батуріна, яка фінансує путіна. Єдиний "доказ", який ви надали — це те, що вона громадянка росії та працювала перекладачкою на заходах найвищого рівня", — йдеться далі.

Зазначимо, за даними ЗМІ, Дар'я Боярська була перекладачкою під час зустрічі володимира путіна й екпрезидента США Дональда Трампа у 2019 році. При цьому це сталось у порушення внутрішніх правил російського МЗС, адже Боярська на той час не працювала у відповідному відділі міністерства, а була радницею в департаменті у справах Північної Америки.

Нагадаємо, раніше депутат із Латвії Ріхардс Колс, який брав участь у зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, нецензурно вилаявся на адресу делегації росії, після чого на знак протесту із зали вийшла половина делегацій.