Россия нырнет в хаос гражданской войны после смерти Путина, — Bild

Мирный переход власти после смерти диктатора уже невозможен. Фото: REUTERS

Россию после смерти Путина ожидает либо серия политических убийств, либо гражданская война. В стране фактически уничтожены демократические институты, поэтому мирный переход власти уже невозможен.

Такого мнения придерживается обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

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По его словам, мирный переход власти к новому главе государства или честные демократические выборы уже нереальны.

По его убеждению, ранее президент России целенаправленно выдал из страны всех демократов и умеренных оппозиционеров. Поэтому после смерти или отставки Путина его нынешние соратники, вероятнее всего, развернут силовую борьбу за власть.

Репке считает подготовкой к такой стычке формирования в России частных армий, чем активно заняты сейчас министр обороны Сергей Шойгу, глава "Газпрома" Алексей Миллер и олигарх Евгений Пригожин.

Роль силовиков

Дополнительный дестабилизирующий фактор внесут ФСБ, Росгвардия, ГРУ. Они могут начать как свою собственную игру в борьбе за власть, так и поддержать одного из олигархов и претендентов.

Реальные сценарии

Эксперт не исключает возможности применения ядерного оружия и территориального распада государства.

"Ясно одно: со смертью Путина точно не будет "все хорошо", на что уже и не надеются даже оптимисты. Российский диктатор сам позаботился об этом", — пишет Репке.

"Борьба будет беспощадна" и может протекать в форме точечных убийств или тотальной гражданской войны.

Добавим, что известный политолог Михаил Шейтельман называл преемниками Путина — секретаря Совбеза Николая Патрушева, его сына Дмитрия, мэра Москвы Собянина и даже сына пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Николая.

Напомним, психолог Дмитрий Попов рассказал о трех типах личности двойников Путина. Российский диктатор часто меняет их для посещения публичных мер.

По словам психолога, каждый из этих типов отвечает личностным характеристикам. Среди публичных двойников есть "Говорун", "Стадионный" и "Путешественник". К тому же у лидера РФ есть "бункерный" тип. Попов отметил, что это главный двойник Путина.