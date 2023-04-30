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У ПАР вигадали, як провести саміт БРІКС і не заарештовувати Путіна

30 квітня 2023 14:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ПАР вигадали, як провести саміт БРІКС і не заарештовувати Путіна
Президент Росії Володимир Путін, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Спеціально для Володимира Путіна влада ПАР планує змінити формат саміту БРІКС. Російський диктатор може отримати можливість взяти участь у саміті по відеозв’язку.

Про це повідомляє видання Sunday Times.

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Гібридний саміт

Південно-Африканська Республіка розглядає варіант проведення майбутнього саміту об’єднання БРІКС у змішаному режимі.

Частина лідерів країн-членів цього об’єднання зможе взяти участь у саміті віртуально, за допомогою відеозв’язку.

Спеціально для підозрюваного

Цей формат у Преторії вигадали спеціально для того, аби президент Росії Володимир Путін, якого оголосив у розшук Міжнародний кримінальний суд, зміг взяти участь у саміті.

Прилетіти до ПАР Путін не може, влада цієї країни, яка є підписантом Римського статуту, змушена буде тут же заарештувати його.

Відомо, що влада ПАР уже веде переговори щодо відеоучасті Путіна в саміті із адміністрацією російського диктатора.

Нагадаємо, 25 квітня було заявлено, що Південно-Африканська Респубіка вийде з Міжнародного кримінального суду. Таке рішення нібито ухвалила правляча партія "Африканський національний конгрес", представником якої є президент країни Сіріл Рамафоса.

Але уже наступного дня Рамафоса заявив, що що рішення про виходу країни із юрисдикції Міжнародного кримінального суду не ухвалювалося.

Президент ПАР пояснив, що сталася помилка під час виступу керівників правлячої партії "Африканський національний конгрес".

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