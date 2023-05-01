Росія пірне у хаос громадянської війни після смерті Путіна, — Bild

Мирний перехід влади після смерті диктатора вже неможливий. Фото: REUTERS

На Росію після смерті Путіна очікує або серія політичних убивств, або громадянська війна. В країні фактично знищено демократичні інститути, тож мирний перехід влади вже неможливий.

Такої думки дотримується оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке.

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За його словами, мирний перехід влади до нового глави держави чи чесні демократичні вибори вже нереальні.

На його переконання, раніше президент Росії цілеспрямовано видавив з країни всіх демократів і поміркованих опозиціонерів. Тому після смерті або відставки Путіна його нинішні соратники, найімовірніше, розгорнуть силову боротьбу за владу.

Рьопке вважає підготовкою до такої сутички формування в Росії приватних армій, чим активно зайняті зараз міністр оборони Сергій Шойгу, глава "Газпрому" Олексій Міллер і олігарх Євген Пригожин.

Роль силовиків

Додатковий дестабілізуючий фактор внесуть ФСБ, Росгвардія, ГРУ. Вони можуть розпочати як свою власну гру у боротьбі за владу, так і підтримати когось із олігархів та претендентів.

Реальні сценарії

Експерт не виключає можливість застосування ядерної зброї та територіального розпаду держави.

"Ясно одне: зі смертю Путіна точно не буде "все добре", на що вже й не сподіваються навіть оптимісти. Російський диктатор сам подбав про це", — підсумовує Рьопке.

"Боротьба буде нещадною" і може протікати у формі точкових вбивств або тотальної громадянської війни.

Додамо, що відомий політолог Михайло Шейтельман називав як наступників Путіна — секретаря Радбезу Миколу Патрушева, його сина Дмитра, мера Москви Собяніна і навіть сина Дмитра Пєскова, Миколу.

Нагадаємо, психолог Дмитро Попов розповів про три типи особистості двійників Путіна. Російський диктатор часто змінює їх для відвідування публічних заходів.

За словами психолога, кожен із цих типів відповідає особистісним характеристикам. Серед публічних двійників є "Говорун", "Стадіонний" та "Мандрівник". До того ж у лідера РФ є "Бункерний" тип. Попов зазначив, що це головний двійник Путіна.