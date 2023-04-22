Россия панически боится: МИД РФ считает заявления о вступлении Украины в НАТО "опасными"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

В пятницу, 21 апреля, МИД России назвало заявления НАТО о вступлении Украины в альянс "опасными". Это произошло после того, как Йенс Столтенберг посетил Киев и заявил, что Украина присоединится к альянсу.

Об этом сообщает СNN.

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"НАТО ставит своей целью "победить" Россию в Украине и, чтобы мотивировать Киев, обещает, что после завершения конфликта страну могут принять в альянс", — заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

После того как генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 20 апреля, посетил Киев и отметил, что "будущее Украины в НАТО", в России переполошились. Следствием чего и стали заявления Захаровой. Кремль вновь отметил, что не допустить вступления Киева в НАТО одна из его ключевых целей.

"Такие заявления недальновидны и откровенно опасны. Это может привести к окончательному краху системы европейской безопасности", — сказала Захарова.

Кроме того, во время встречи союзников на авиабазе Рамштайн в Германии Столтенберг подтвердил, что Украина присоединится к альянсу, но не назвал окончательную дату, когда это произойдет.

Напомним, что в четверг, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он рассказал о финансовой и военной поддержке НАТО.

Также мы писали, что все союзники из Североатлантического Альянса согласны с тем, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО. Однако сейчас главное внимание сейчас уделяется обеспечению победы страны в войне над агрессором Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в интересах всех государств-членов блока, чтобы Украина победила в войне с Россией как суверенная страна. В то же время, он отметил, что недооценивать РФ нельзя, ведь с 2014 года Россия доказывает свои стремления вести агрессивные действия против Украины.