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Генсек НАТО в Киеве: основные тезисы выступления Столтенберга

20 апреля 2023 16:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Генсек НАТО в Киеве: основные тезисы выступления Столтенберга
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Украине. Фото: Офис Президента
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он рассказал о финансовой и военной поддержке НАТО.

Об этом стало известно из речи Столтенберга, которую опубликовало издание Sky News.

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Во время встречи с украинским Президентом лидеры затронули немало вопросов, касающихся как экономической, так и военной поддержки Украины.

В частности, во время своей речи генсек НАТО выделил следующее:

  • токсичная российская агрессия будет остановлена,
  • НАТО будет помогать Украине в полном приведении ВСУ к стандартам Альянса,
  • Украина уже получила 150 млрд финансовой помощи,
  • будущее Украины в НАТО — все члены Альянса согласны с этим.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Йенсом Столтенбергом. По словам лидера государства, этот визит показывает, что НАТО готово начинать новую главу в отношениях с Украиной.

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