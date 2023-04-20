Генсек НАТО в Киеве: основные тезисы выступления Столтенберга
В четверг, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он рассказал о финансовой и военной поддержке НАТО.
Об этом стало известно из речи Столтенберга, которую опубликовало издание Sky News.
Главные тезисы выступления Столтенберга
Во время встречи с украинским Президентом лидеры затронули немало вопросов, касающихся как экономической, так и военной поддержки Украины.
В частности, во время своей речи генсек НАТО выделил следующее:
- токсичная российская агрессия будет остановлена,
- НАТО будет помогать Украине в полном приведении ВСУ к стандартам Альянса,
- Украина уже получила 150 млрд финансовой помощи,
- будущее Украины в НАТО — все члены Альянса согласны с этим.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Йенсом Столтенбергом. По словам лидера государства, этот визит показывает, что НАТО готово начинать новую главу в отношениях с Украиной.