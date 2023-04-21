Когда Украина вступит в НАТО: эксперт назвал год и дату

Встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Украина в конечном итоге станет членом НАТО, соглашаются союзники из Североатлантического Альянса. Однако главное внимание с их стороны уделяется обеспечению победы Украины в войне над Россией.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в формате "Рамштайн", передает Reuters. Это произошло на следующий день после визита Столтенберга в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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"Украина сделала все"

В четверг, 20 апреля, Йенс Столтенберг неожиданно посетил Киев и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Затем в ежедневном вечернем видеообращении к украинцам в тот же день президент рассказал об этой встрече и сказал, что ожидает официального приглашения для Украины стать членом Североатлантического альянса. Это должно случиться на саммите в Вильнюсе летом 11-12 июля 2023 года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве, 20 апреля 2023 года. Фото: Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс. Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена", — подчеркнул президент.

Уже на следующий день, 21 апреля, Йенс Столтенберг, отвечая на соответствующие вопросы журналистов о планах НАТО по Украине, подтвердил: Украина станет членом НАТО.

Встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

"Я уже говорил в Киеве, будущее Украины — в евроатлантической семье. Все союзники НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Но главный фокус сейчас, конечно, на гарантиях, чтобы Украина получила преимущество. Наша поддержка помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции, наша помощь позволяет им сделать это возможным", — сказал генсек.

Есть два сценария членства Украины в НАТО

Запад наконец-то понял, что Украина — единственная страна в Европе, которая не только отвечает критериям НАТО, но и является тем самым НАТО и оберегает его от угроз Российской Федерации. Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Юрий Романюк, глава ВОО "Украина в НАТО".

Юрий Романюк. Фото: Скриншот Youtube

Теперь Запад не имеет никакого морального права чинить какие-либо препятствия для вступления Украины в состав Альянса. Ведь у официального Киева весомый результат: Украина разбивает всю российскую армию.

"И тут у украинцев возникает вполне логичный вопрос: когда это произойдет? И НАТО отвечает: после завершения горячей фазы войны", — говорит эксперт.

В целом, по его словам, есть два сценария вступления Украины в НАТО.

Первый – война завершится полной победой Украины и отвоеванием всех оккупированных территорий.

Второе — если война завершится в результате мирных переговоров и Украина не сможет на 100% восстановить свою территориальную целостность. К примеру, Крым или Донбасс. Тогда в повестке дня будет совсем другое развитие событий, ведь в силу вступают так называемые мирные переговоры.

"И вот тут самое интересное, ведь "черт скрывается в деталях". Россия будет настаивать, что мир может установиться только в результате полной категорической конституционной нормы — отказа Украины от вступления в НАТО и объявления внеблокового или нейтрального статуса. Как будут разворачиваться события в случае второго варианта — непонятно. Поэтому и Украине пока не хотят давать приглашение в НАТО на Вильнюсском саммите. Вряд ли Альянс хочет бежать впереди паровоза и попасть в глупую ситуацию", — уточнил Романюк.

Украинская армия на линии фронта. Фото: Униан

По его мнению, Столтенберг приезжал в Киев, чтобы объяснить ситуацию Зеленскому. А именно: решение о вступлении Украины в Альянс будет принято в зависимости от исхода войны.

"Если в Вильнюсе нам не дадут приглашение — ничего страшного. 4 апреля 2023 года исполняется 75 лет НАТО, саммит будет проходить в Вашингтоне. В это время как раз продлится президентская кампания Джо Байдена. Для него как для политика тоже очень важна победа Украины над Россией. Ведь тогда он будет президентом-победителем, который будет положительно влиять на его предвыборную кампанию. И если к тому времени завершится горячая фаза войны, Украине могут дать приглашение в НАТО", — сказал Романюк.

Американский президент Джо Байден. Фото: Reuters

Когда Украина подала заявку в НАТО: история

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Йенс Столтенберг заявил, что дверь Альянса для Украины открыта, однако внимание сосредоточено на ее поддержке в войне против РФ. По данным Financial Times, против дорожной карты для Украины о членстве в НАТО выступают США, Германия и Венгрия.

Украина ожидает приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе. Фото: УНИАН

Однако Владимир Зеленский вроде бы поставил ультиматум: он примет участие в июльском саммите НАТО только тогда, когда Украина представит реальную схему для ее членства после войны.

В четверг, 20 апреля, Зеленский принял приглашение Столтенберга об участии в саммите НАТО в Вильнюсе. Позже в Офисе Президента уточнили: поездка состоится, если ей разрешит ситуация с безопасностью в Украине.