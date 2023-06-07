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Россия не смогла протащить Беларусь в Совбез ООН

7 июня 2023 07:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россия не смогла протащить Беларусь в Совбез ООН
Заседание Совбеза ООН. Фото: Reuters/Mike Segar
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Генассамблея Организации Объединенных Наций избрала новых непостоянных членов Совбеза ООН. От Восточной Европы на это место претендовала Беларусь, но она проиграла выборы Словении.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций избрала новых непостоянных членов Совбеза ООН.

Пять из десяти членов Совбеза непостоянны, они регулярно меняются путем выборов.

От африканских стран места в Совбезе заняли Алжир и Сьерра-Леоне. Тихоокеанский регион представляет Южная Корея. Восточная Европа — Словения. Латиноамериканский континент — Гайана.

Беларусь проиграла выборы

Известно, что на место в Совбезе ООН от Восточной Европы претендовали две страны — кроме Словении еще была и Беларусь.

Но страна, подконтрольная кремлевскому режиму Владимира Путина, с треском проиграла голосование.

Словения набрала 153 голоса, в то время как за Беларусь проголосовало только 38 членов Организации Объединенных Наций.

Напомним, 6 июня, в день подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, официальный Twitter-аккаунт ООН решил отпраздновать день русского языка.

Это вызвало острую реакцию украинской власти и общественности.

"У нас сегодня подрыв нашей станции, а Генассамблея ООН поздравляет с днем русского языка. Я ничего не могу сказать после этого ООН, о чем мне сегодня с ними говорить?" – отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Также этот поступок ООН осудил омбудсмен Дмитрий Лубинец, напомнивший, что стране-агрессору не место как в Совбезе Организации Объединенных Наций, так и в ООН вообще.

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