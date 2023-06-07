Росія не змогла протягти Білорусь у Раду безпеки ООН

Засідання Ради безпеки ООН. Фото: Reuters/Mike Segar

Генасамблея Організації Об’єднаних Націй обрала нових непостійних членів Радбезу ООН. Від Східної Європи претендувала на це місце Білорусь, але вона програла вибори Словенії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй обрала нових непостійних членів Ради безпеки ООН.

П’ять із десяти членів Радбезу є непостійними, вони регулярно змінюються шляхом виборів.

Від африканських країн місця в Радбезі зайняли Алжир і С’єрра-Леоне. Тихоокеанський регіон представляє Південна Корея. Східну Європу — Словенія. Латиноамериканський континент - Гаяна.

Білорусь програла вибори

Відомо, що на місце у Раді безпеки ООН від Східної Європи претендували дві країни — крім Словенії, ще була й Білорусь.

Але країна, підконтрольна кремлівському режиму Володимира Путіна, з тріском програла голосування.

Словенія набрала 153 голоси, тоді як за Білорусь проголосувало лише 38 членів Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, 6 червня, у день підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, офіційний Twitter-аккаунт ООН вирішив відсвяткувати день російської мови .

Це викликало гостру реакцію української влади та громадськості.

"У нас сьогодні підрив нашої станції, а Генасамблея ООН вітає з днем російської мови. Я нічого не можу сказати після цього ООН, про що мені сьогодні з ними говорити?" — відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Також цей вчинок ООН засудив омбудсмен Дмитро Лубинець, який нагадав, що країні-агресору не місце як у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, так і в ООН взагалі.