"Россия пытается сделать последнюю ставку": обращение Зеленского на встрече в Марракеше

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Четвертого круглого стола на уровне министров в рамках ежегодных встреч представителей Всемирного банка и Международного валютного фонда в Марракеше. Он заявил, что РФ пытается сделать ставку на то, что мир не сможет поддерживать защиту жизни столько, сколько нужно.

Видео с обращением Владимира Зеленского опубликовал Офис Президента.

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Обращение Зеленского

По словам главы государства, когда агрессор выходит на траекторию своего проигрыша, как вышла Россия в войне против Украины, он всегда рассчитывает только на одно.

"Он не готов признать ошибочность решения об агрессии. Он не готов убраться с чужой земли. Пока что нет. Но этот день наступит. И чтобы предотвратить это, Россия пытается сделать последнюю ставку — ставку на то, что мир не сможет поддерживать защиту жизни и свободы нации столько, сколько нужно", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что сейчас мы находимся в точке, где решается, станут ли агрессия и террор снова привычным способом взаимоотношений одной нации с другой. Он спросил, что тогда произойдет с нашим миром и детьми наших народов.

"Пусть они узнают, что такое образование, до того, как узнают, что такое оружие. И пусть они узнают о слове "счастье" раньше, чем о слове "война", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах заседания "Рамштайн". По его словам, союзники помогут Украине усилить противовоздушную оборону. Также они предоставят необходимые для фронта артиллерию и дальнобойные системы.

Также мы писали, что вчера, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили внедрение в Украине стандартов Альянса.