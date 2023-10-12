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"Росія намагається зробити останню ставку": звернення Зеленського на зустрічі у Марракеші

12 жовтня 2023 10:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Росія намагається зробити останню ставку": звернення Зеленського на зустрічі у Марракеші
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Четвертого круглого столу на рівні міністрів у межах щорічних зустрічей представників Світового банку та Міжнародного валютного фонду в Марракеші. Він заявив, що РФ намагається зробити ставку на те, що світ не зможе підтримувати захист життя стільки, скільки потрібно.

Відео зі зверненням Володимира Зеленського опублікував Офіс Президента.

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Звернення Зеленського

За словами глави держави, коли агресор виходить на траєкторію свого програшу, як вийшла Росія у війні проти України, він завжди розраховує лише на одне.

"Він не готовий визнати помилковість рішення про агресію. Він не готовий забратися з чужої землі. Поки що ні. Але цей день настане. І щоб запобігти цьому, Росія намагається зробити останню ставку — ставку на те, що світ не зможе підтримувати захист життя та свободи нації стільки, скільки потрібно", — наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що зараз ми перебуваємо в точці, де вирішується, чи агресія та терор стануть знову звичним способом взаємовідносин однієї нації з іншою. Він запитав, що тоді станеться з нашим світом та дітьми наших народів. 

"Нехай вони дізнаються, що таке освіта, до того, як дізнаються, що таке зброя. І нехай вони дізнаються про слово "щастя" раніше, ніж про слово "війна", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про результати засідання "Рамштайн". За його словами, союзники допоможуть Україні посилити протиповітряну оборону. Також вони нададуть необхідні для фронту артилерію та далекобійні системи.

Також ми писали, що вчора, 11 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили впровадження в Україні стандартів Альянсу.

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