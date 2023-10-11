Зеленський у Брюсселі обговорив зі Столтенбергом впровадження в Україні стандартів НАТО

Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: ОП

Сьогодні, 11 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили впровадження в Україні стандартів Альянсу.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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Зустріч Зеленського та Столтенберга

Глава держави відзначив важливу лідерську роль генсека в координації роботи союзників та ухваленні рішень Альянсу на підтримку України. Зеленський подякував Столтенбергу за участь у першому міжнародному Форумі оборонних індустрій.

"Вдячний за ваш сильний сигнал під час форуму, що Україні потрібні засоби високої якості, у великій кількості та швидко, щоб зупинити дрони й перехопити ракети", — сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського та Столтенберга. Фото: ОП

Президент також відзначив важливість співпраці України з провідними світовими виробниками озброєнь для впровадження стандартів НАТО в оборонній промисловості та посилення взаємосумісності з Альянсом.

Зеленський висловив сподівання, що під час засідання Ради Україна — НАТО країни-члени ухвалять подальші позитивні рішення щодо постачання озброєнь та військової техніки, а також надання іншої необхідної допомоги.

"Володимир Зеленський відзначив налаштованість української сторони на активну роботу із союзниками для узгодження нової адаптованої Річної національної програми, спрямованої на впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО. У цьому контексті він також наголосив на важливості підготовки спільно з Альянсом Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО", — йдеться на сайті ОП.

Нагадаємо, cьогодні, 11 жовтня, у Бельгії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, а також новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Глава держави розповів про нагальні потреби української армії напередодні зими.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 200 млн доларів.