Кислица размазал Небензю на заседании Совбеза ООН по Каховской ГЭС

Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН 6 июня 2023 года. Фото: скриншот YouTube

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал подрыв россиянами Каховской ГЭС терактом, призванным вызвать максимальное число жертв среди гражданского населения. Об этом Кислица заявил, выступая на заседании Совбеза ООН 6 июня.

"Прибегая к тактике выжженной земли, или, в данном случае, затопленной земли, российские оккупанты фактически признали, что захваченная территория им не принадлежит и они не способны ее удержать", — сказал украинский дипломат.

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Сергей Кислица напомнил членам Совбеза ООН, что Россия контролировала дамбу и всю Каховскую ГЭС более года.

"Россия вновь барахтается в грязи лжи. Примечательно, что 30 мая, за неделю до подрыва Каховской ГЭС российское правительство приняло решение, предусматривающее, что технические расследования по фактам аварий на опасных объектах и ГЭС, происходящие — цитирую — "в результате военных операций, саботажа или терактов", проводиться не будут", — сказал он.

Также украинский дипломат отреагировал на выступление представителя РФ Василия Небензи, который обвинил в подрыве Каховской ГЭС "киевский режим".

"Мы видим ту же технологию: обвинять жертву в собственных преступлениях. Мало было надежды на то, что страна, которая отчаянно отрицает свои военные преступления в Мариуполе, Буче, Изюме, на Запорожской АЭС, признает свою ответственность за сегодняшнюю антропогенную катастрофу", — отметил Кислица.

Что предшествовало

Ранее на том же заседании Совбеза ООН Василий Небензя заявил, что Украина виновна в подрыве Каховской ГЭС.

"Киевский режим, ощущая свою полную безнаказанность, при поощрении западных кураторов решил осуществить свой террористический замысел. Сегодня уже только США и ближайшие союзники по-прежнему пытаются отрицать то, что западные покровители долго и целенаправленно готовили Украину к войне с Россией", — заявил Небензя.

Во время выступления представителя РФ Сергей Кислица опубликовал в своем Twitter фотографию Небензи с подписью "Лжец".

"Перед тем, как превратиться в прах на фронте, Россия здесь, в зале Совбеза ООН барахтается в грязи лжи", — написал дипломат.

“About to bite the dust in the front, here in the UNSC Chamber Russia is floundering again in the mud of lies” - @SergiyKyslytsya https://t.co/dX16lGLlI5 pic.twitter.com/3h7Ul8kUFy — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) June 6, 2023

Напомним, 6 июня, в день подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, официальный Twitter-аккаунт ООН решил отпраздновать день русского языка.

Это вызвало острую реакцию украинских властей и общественности.

"У нас сегодня подрыв нашей станции, а Генассамблея ООН поздравляет с днем русского языка. Я ничего не могу сказать после этого ООН, о чем мне с ними сегодня говорить?" — отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Также этот поступок ООН осудил омбудсмен Дмитрий Лубинец, напомнивший, что стране-агрессору не место как в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, так и в ООН вообще.

Кроме того, реклама русского языка в день трагедии возмутила украинских музыкантов и телеведущих.