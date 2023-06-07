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"Росія борсається в бруді брехні": Кислиця гостро відповів Небензі на Радбезі ООН

7 червня 2023 01:39
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Кислиця розмазав Небензю на засіданні Радбезу ООН щодо Каховської ГЕС
Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН 6 червня 2023 року. Фото: скріншот YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав підрив росіянами Каховської ГЕС терактом, який мав на меті викликати максимальну кількість жертв серед цивільного населення. Про це Кислиця заявив, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН 6 червня.

"Вдаючись до тактики випаленої землі, або, у цьому випадку, затопленої землі, російські окупанти фактично визнали, що захоплена територія їм не належить і вони не здатні її утримати", — сказав український дипломат.

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Подробиці

Сергій Кислиця нагадав членам Ради безпеки ООН, що Росія контролювала дамбу і всю Каховську ГЕС понад рік.

"Росія знову борсається у бруді брехні. Примітно, що 30 травня, за тиждень до підриву Каховської ГЕС російський уряд ухвалив рішення, яке передбачає, що технічні розслідування за фактами аварій на небезпечних об'єктах і ГЕС, які відбуваються — цитую — "внаслідок військових операцій, саботажу або терактів ", не проводитимуться", — сказав він.

Також український дипломат відреагував на виступ представника РФ Василя Небензі, котрий звинуватив у підриві Каховської ГЕС "київський режим".

"Ми бачимо ту ж технологію: звинувачувати жертву у власних злочинах. Мало було надії на те, що країна, яка відчайдушно заперечує свої військові злочини у Маріуполі, Бучі, Ізюмі, на Запорізькій АЕС, визнає свою відповідальність за сьогоднішню антропогенну катастрофу", — зазначив Кислиця.

Що передувало

Раніше на тому ж засіданні Ради безпеки ООН Василь Небензя заявив, що Україна винна у підриві Каховської ГЕС.

"Київський режим, відчуваючи свою повну безкарність, при заохоченні західних кураторів вирішив здійснити свій терористичний задум. Сьогодні вже тільки США та найближчі союзники, як і раніше, намагаються заперечувати те, що західні покровителі довго і цілеспрямовано готували Україну до війни з Росією", — заявив Небензя.

Під час виступу представника РФ Сергій Кислиця опублікував у своєму Twitter світлину Небензі з підписом "Брехун".

"Перед тим, як перетворитися на пил на фронті, Росія тут, у залі Ради безпеки ООН борсається у бруді брехні", — написав дипломат.

Нагадаємо, 6 червня, у день підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, офіційний Twitter-аккаунт ООН вирішив відсвяткувати день російської мови .

Це викликало гостру реакцію української влади та громадськості.

"У нас сьогодні підрив нашої станції, а Генасамблея ООН вітає з днем російської мови. Я нічого не можу сказати після цього ООН, про що мені сьогодні з ними говорити?" — відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Також цей вчинок ООН засудив омбудсмен Дмитро Лубинець, який нагадав, що країні-агресору не місце як у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, так і в ООН взагалі.

Окрім того, реклама російської мови в день трагедії обурила українських музикантів та телеведучих.

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