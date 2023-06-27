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Семья нардепа-"слуги" во время войны купила недвижимость в Болгарии, — СМИ

27 июня 2023 08:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Семья нардепа-"слуги" во время войны купила недвижимость в Болгарии, — СМИ
Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Торохтий. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Жена представителя партии власти Богдана Торохтия Алина Левченко за время войны приобрела недвижимость на болгарском курорте. Кроме того, тогда она купила квартиру в Киеве.

Об этом сообщает издание Bihus.Info.

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Журналисты издания узнали, что жена "слуги народа" Богдана Торохтия Алина Левченко, работающая советницей на платной основе и.о. гендиректора ГП "Антонов", 1 августа 2022 года приобрела в болгарском курортном городе Несебр:

  • квартиру площадью 58.8 кв.м;
  • помещение на первом этаже площадью 283.4 кв. м.

Недвижимость приобретена в жилом комплексе Valencia Gardens.

Журналисты в подтверждение своих слов опубликовали данные болгарского имущественного реестра.

Данные о болгарской квартире Левченко
Данные о болгарской квартире Левченко
Фото: Bihus.Info

Квартира в Киеве

Алина Левченко также приобрела в октябре 2022 года, также во время полномасштабной войны, квартиру в жилом комплексе "Новопечерська вежа" в Киеве.

А в марте 2023 жена нардепа купила в этом же ЖК паркоместо.

Нардеп за границей

Расследователи Bihus.Info выяснили также, что сам Торохтий во время полномасштабной войны восемь раз выезжал за пределы Украины.

Ни разу он не сообщал об этом в соцсетях.

Через Instagram-страницу Левченко журналисты выяснили, что нардеп ездил в:

  • Грецию;
  • Катар;
  • ОАЭ;
  • Турцию.

Напомним, вчера, 26 июня, в "Укроборонпроме" заявили, что проверят информацию журналистов о том, что Левченко сейчас находится в заграничном отпуске.

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