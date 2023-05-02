Рейтинг партії добрий, але важливіше думати про майбутнє України, — Шуляк

Народна депутатка, заступниця голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк під час пресбрифінгу та презентації Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Фото: УНІАН / Ковальчук Віктор

Голова партії "Слуга Народу" народна депутатка Олена Шуляк заявила, що наразі із рейтингом партії усе добре, також завдяки тому, що вона пропрезидентська. Політикиня наголосила, що треба думати не про майбутнє партії, а про майбутнє України.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Українській правді.

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Шуляк зазначила, що витрачати державні кошти на проведення дослідження щодо визначення рейтингу партії несправедливо.

"У нас із рейтингом усе нормально, ми на першому місці по відкритих дослідженнях, по закритих, по областях і містах, все добре в партії "Слуга народу". Звичайно, це завдяки тому, що ми перш за все є президентською партією", — запевнила політикиня.

Що має бути у фокусі загальної уваги

На запитання, чи погоджується з тим, що в ВР серед "слуг" побутує невизначеність — багато хто не розуміє чи матиме місце в наступному парламенті, Шуляк відповіла, що потрібно думати не про себе, а про те, яку користь ти принесеш країні.

"Потрібно думати не про свою визначеність, або невизначеність, а про те, що ти в цьому парламенті можеш зробити. Яку ти користь із яким законопроєктом можеш принести країні, на що це повпливає", — зазначила очільниця партії "Слуга народу".

Також вона додала, що це не просто красиві слова, а що для неї це важливіше, ніж розуміти на якому вона місці в рейтингу.

Шуляк заявила, що варто думати не про існування партії після виборів, а концентруватися на майбутньому України.

"Якнайшвидше викинути ворога з нашої країни, а потім одночасно робити два важливі процеси — відновлення та Євроінтеграції — і саме це має бути у фокусі загальної уваги", — зазначила політикиня.

Нагадаємо, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у розлогому інтервʼю розповіла про те, чим займалась провладна партія під час війни. За її словами, було обрано три основні напрямки.