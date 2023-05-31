Укроборонпром перевірить радницю директора ДП "Антонов" через розслідування журналістів

Радниця генерального директора державного підприємства "Антонов" Аліна Левченко. Фото: Аліна Левченко

Радниця генерального директора державного підприємства "Антонов" Аліна Левченко публікувала у своїх соцмережах, що вона у відпустці. Журналісти програми Вihus провели розслідування і зазначили, що жінка відпочиває за кордоном зі своїм чоловіком.

Про це повідомляє Українська оборонна промисловість.

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Перевірка

Вчора, 30 травня, журналісти програми Вihus опублікували своє розслідування стосовно відпочинку Аліни Левченко. Вона поїхала у відпустку за кордон зі своїм чоловіком, який є депутатом фракції "Слуга народу". Богдан Торохтій намагається спростувати і заявляє, що фото і відео, які опублікувала його дружина, були зроблені минулого року в серпні під час їхньої подорожі.

Однак ці спростування Укроборонпром не задовольнили, тому державний концерн проведе службову перевірку інформації, щодо радниці генерального директора ДП "Антонов" Аліни Левченко.

Зазначається, що перевірка стосується відповідності досвіду та компетенцій Аліни Левченко щодо посади, яку вона займає з лютого 2023 року на державному підприємстві "Антонов". Іспит буде проводити керівництво організації за участі представників служби безпеки Укроборонпрому.

Нагадаємо, що в Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня, тож військовозобов'язаним чоловікам й надалі будуть вручати повістки, а також для них буде діяти заборона на виїзд за кордон. Проте, законодавством передбачено винятки для деяких категорій чоловіків.

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