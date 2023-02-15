"Решение президента": Резников заявил, что остается в должности министра обороны
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что останется в должности. Чиновник отметил, что об этом его попросил президент Владимир Зеленский.
Об этом Алексей Резников сказал в комментарии The Guardian.
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"Решение моего президента"
Резников подтвердил, что планирует остаться в должности министра обороны в ближайшие месяцы.
"Да, это было решение моего президента", — сказал он.
Угроза отставки министра обороны
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 5 февраля заявил, что министр обороны Алексей Резников будет уволен, а его место займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Однако уже на следующий день Арахамия заявила, что кадровых изменений в Минобороны в ближайшее время не будет. Представители власти объясняли отказ от увольнения министра обороны необходимостью подготовки к встрече в формате "Рамштайн", состоявшейся 14 февраля.
Стоит отметить, что в прошлом месяце после ряда коррупционных скандалов один из его заместителей подал в отставку после обвинения, которое опровергло министерство. Еще двое были уволены вчера, 14 февраля.
Резников назначил трех новых заместителей, в том числе генерал-лейтенанта Александра Павлюка, недолго занимавшего должность губернатора Киевской области в первые дни российского вторжения.
Фото: УНИАН