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"Решение президента": Резников заявил, что остается в должности министра обороны

15 февраля 2023 16:15
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Резников заявил, что остается в должности министра обороны
Алексей Резников
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что останется в должности. Чиновник отметил, что об этом его попросил президент Владимир Зеленский.

Об этом Алексей Резников сказал в комментарии The Guardian.

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"Решение моего президента"

Резников подтвердил, что планирует остаться в должности министра обороны в ближайшие месяцы.

"Да, это было решение моего президента", — сказал он.

Угроза отставки министра обороны

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 5 февраля заявил, что министр обороны Алексей Резников будет уволен, а его место займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Однако уже на следующий день Арахамия заявила, что кадровых изменений в Минобороны в ближайшее время не будет. Представители власти объясняли отказ от увольнения министра обороны необходимостью подготовки к встрече в формате "Рамштайн", состоявшейся 14 февраля.

Стоит отметить, что в прошлом месяце после ряда коррупционных скандалов один из его заместителей подал в отставку после обвинения, которое опровергло министерство. Еще двое были уволены вчера, 14 февраля.

Резников назначил трех новых заместителей, в том числе генерал-лейтенанта Александра Павлюка, недолго занимавшего должность губернатора Киевской области в первые дни российского вторжения.

Фото: УНИАН

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