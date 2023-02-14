Уряд призначив нових заступників Клименку та Резнікову: список

Ігор Клименко та Олексій Резніков отримали нових заступників

Сьогодні, 14 лютого рішенням Кабінету міністрів України було призначено нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Зокрема, було призначено першого заступника міністра оборони та шістьох заступників глави МВС.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кого призначили

Павлюка Олександра Олексійовича першим заступником Міністра оборони України;

Драп’ятого Богдана Євгеновича заступником Міністра внутрішніх справ України;

Павліченко Катерину Володимирівну заступником Міністра внутрішніх справ України;

Сергєєва Олексія Олексійовича заступником Міністра внутрішніх справ України;

Тетерю Василя Михайловича заступником Міністра внутрішніх справ України;

Тимченка Леоніда Леонідовича заступником Міністра внутрішніх справ України;

Ящук Інну Петрівну державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України;

Музиченка Станіслава Валерійовича першим заступником Голови Державної регуляторної служби України;

Яблонську Лесю Леонідівну заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Липового Олега Олександровича заступником Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Кого звільнено

Руснака Івана Степановича з посади першого заступника Міністра оборони України;

Гайдука Олега Васильовича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Котія Олександра Юрійовича з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Ворону Юлію Миколаївну з посади першого заступника Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

Посполітака Анатолія Григоровича з посади заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заяви про відставку написали усі заступники нового міністра внутрішніх справ України. Цей процес у МВС назвали усталеною законною процедурою.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада України проголосувала за призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України. До цього він був виконувачем обов'язків міністра.

Клименко очолив МВС як в.о. міністра після того, як 18 січня у Броварах сталася авіакатастрофа за участю гелікоптера, на якому перебував чинний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Монастирський, як і інші пасажири гелікоптера, загинув.