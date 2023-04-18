Резников поблагодарил Францию за новые "снайперские винтовки на скоростных колесах": видео
Сегодня, 18 апреля, Алексей Резников на своей странице в Twitter выразил благодарность Франции за новые "снайперские винтовки на скорых колесах". Так украинцы назвали кавалерию французского производства.
Об этом сообщает Министр обороны Украины Алексей Резников.
Новое оружие от Франции
"Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими воинами покатались, и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах". Спасибо моему коллеге Себастьяну Лекорню и Эммануэлю Макрону, с которыми я имел возможность встретиться и обсудить наши приоритеты и потребности. И, конечно, спасибо всем жителям Франции за мощную поддержку! Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство. Живёт Франция! Да здравствует Украина!" — написал Алексей Резников.
Кроме этого, он добавил, что эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут Украине в освобождении оккупированной территории.
Russian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 4 апреля 2023
We took it for spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."
Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whem I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0
Напомним, что сегодня, 18 апреля, глава президентской канцелярии Андрей Ермак и советник Джо Байдена Джейк Салливан провели телефонные переговоры. Они обсудили дальнейшую военную помощь Украине.