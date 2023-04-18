Резников поблагодарил Францию за новые "снайперские винтовки на скоростных колесах": видео

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: google.com

Сегодня, 18 апреля, Алексей Резников на своей странице в Twitter выразил благодарность Франции за новые "снайперские винтовки на скорых колесах". Так украинцы назвали кавалерию французского производства.

Об этом сообщает Министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими воинами покатались, и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах". Спасибо моему коллеге Себастьяну Лекорню и Эммануэлю Макрону, с которыми я имел возможность встретиться и обсудить наши приоритеты и потребности. И, конечно, спасибо всем жителям Франции за мощную поддержку! Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство. Живёт Франция! Да здравствует Украина!" — написал Алексей Резников.

Кроме этого, он добавил, что эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут Украине в освобождении оккупированной территории.

Russian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whem I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 4 апреля 2023

Напомним, что сегодня, 18 апреля, глава президентской канцелярии Андрей Ермак и советник Джо Байдена Джейк Салливан провели телефонные переговоры. Они обсудили дальнейшую военную помощь Украине.