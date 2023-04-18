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Єрмак провів переговори із радником Байдена: про що говорили представники України і США

18 квітня 2023 11:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Єрмак провів переговори із радником Байдена: про що говорили представники України і США
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Telegram-канал Єрмака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Очільник президентської канцелярії Андрій Єрмак і радник Джо Байдена Джейк Салліван провели телефонні переговори. Вони обговорили подальшу військову допомогу Україн.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Офісу Президента України.

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Голова президентської канцелярії Андрій Єрмак провів телефонні переговори із радником президента США Джейком Салліваном.

Сторони обговорили ситуацію на театрі воєнних дій та дії російських загарбників на фронті.

Про що домовилися Єрмак і Салліван

Голова ОП заявив, що в результаті переговорів офіси двох президентів домовилися про подальшу координацію у питання надання України нової військової допомоги.

Також Єрмак із Салліваном обговорили наступні кроки у цьому напряму.

"Вдячний за підтримку України", — наголосив очільник канцелярії Президента України у розмові із представником американської влади.

Нагадаємо, під час березневих переговорів Андрій Єрмак із Джейком Салліваном обговорили бойові дії під Бахмутом та формулу миру від Зеленського.

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