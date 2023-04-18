Рєзніков подякував Франції за нові "снайперські гвинтівки на швидких колесах": відео

Міністр оборони України Олексій Рєзніков. Фото: google.com

Сьогодні, 18 квітня, Олексій Рєзніков на своїй сторінці в Twitter висловив подяку Франції за нові "снайперські гвинтівки на швидких колесах". Так назвали українці кавалерію французького виробництва.

Про це інформує Міністр оборони України Олексій Рєзніков.

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"Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10! Ми разом з нашими воїнами покаталися, і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах". Дякую моєму колезі Себастьяну Лекорню і Еммануелю Макрону, з якими я мав можливість зустрітися та обговорити наші пріоритети та потреби. І, звичайно, дякую всім жителям Франції за потужну підтримку! Ось так виглядають Свобода, Рівність і Братерство. Живе Франція! Хай живе Україна!" — написав Олексій Рєзніков.

Крім цього він додав, що ці швидкі сучасні машини з потужною гарматою допоможуть Україні у звільненні окупованої території.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023

Нагадаємо, що сьогодні, 18 квітня, очільник президентської канцелярії Андрій Єрмак і радник Джо Байдена Джейк Салліван провели телефонні переговори. Вони обговорили подальшу військову допомогу Україні.