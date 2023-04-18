Рєзніков подякував Франції за нові "снайперські гвинтівки на швидких колесах": відео
Сьогодні, 18 квітня, Олексій Рєзніков на своїй сторінці в Twitter висловив подяку Франції за нові "снайперські гвинтівки на швидких колесах". Так назвали українці кавалерію французького виробництва.
Про це інформує Міністр оборони України Олексій Рєзніков.
Нова зброя від Франції
"Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10! Ми разом з нашими воїнами покаталися, і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах". Дякую моєму колезі Себастьяну Лекорню і Еммануелю Макрону, з якими я мав можливість зустрітися та обговорити наші пріоритети та потреби. І, звичайно, дякую всім жителям Франції за потужну підтримку! Ось так виглядають Свобода, Рівність і Братерство. Живе Франція! Хай живе Україна!" — написав Олексій Рєзніков.
Крім цього він додав, що ці швидкі сучасні машини з потужною гарматою допоможуть Україні у звільненні окупованої території.
Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023
We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."
Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0
Нагадаємо, що сьогодні, 18 квітня, очільник президентської канцелярії Андрій Єрмак і радник Джо Байдена Джейк Салліван провели телефонні переговори. Вони обговорили подальшу військову допомогу Україні.