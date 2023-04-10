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Рєзніков запропонував міністру Данії глянути на затонулу "Москву" після перемоги

10 квітня 2023 22:02
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Рєзніков запропонував міністру Данії глянути на затонулу "Москву" після перемоги
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Українська правда
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував міністру оборони Королівства Данії після перемоги відправлятися на дайвінг до потопленого крейсера "Москва".

Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков на спільному брифінгу з виконуючим обов'язки міністра оборони Королівства Данія Троелсом Лунда Поульсеном.

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Огляд крейсеру "Москва"

Резніков нагадав, що на дні Чорного моря в територіальних водах України знаходиться потоплений крейсер "Москва", який включений до переліку об'єктів ЮНЕСКО як культурна спадщина.

"Я всіх запрошую після нашої перемоги доєднатися до нашої команди, яка здійснить дайв-занурення на новий дуже відомий дайв-сайт. Там буде підводний музей про те, як саме українською зброєю було потоплено такий корабель з такою дуже символічною назвою", — сказав міністр.

Нагадаємо, що з перших днів війни Данія допомагає Україні в боротьбі проти росії. Для цього було створено спеціальний фонд, гроші із якого йдуть на закупівлю озброєння для української армії.

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