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РФ не пригласили в Совет ООН по правам человека

10 октября 2023 23:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ не пригласили в Совет ООН по правам человека
Заседание Совбеза ООН. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 10 октября, Генеральная ассамблея ООН на заседании избрала 15 членов Совета по правам человека. В то же время РФ в перечисленном списке нет.

Об этом говорится на сайте Совета ООН по правам человека.

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Сообщается, что в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы вошли 15 государств. Несмотря на развернутую кампанию в последнее время, России в перечисленном списке не было.

Среди членов Совета ООН представлены: Албания, Бразилия, Болгария, Бурунди, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Доминиканская Республика, Франция, Гана, Индонезия, Япония, Кувейт, Малави и Нидерланды.

Государства-члены Совета ООН
Фото: скриншот

РФ хотела вернуться в Совет ООН

Напомним, недавно стало известно о том, что Россия намерена снова стать членом Совета и поэтому распространяла среди членов ООН документ, призывая поддержать ее кандидатуру во время голосования. Государство-террорист должно было конкурировать с Албанией и Болгарией за два доступных места.

Добавим, в США заявили, что представительство России в организации "не согласовывается с ее действиями в Украине".

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