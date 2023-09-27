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РФ хоче знову повернутися до Ради ООН: у США відреагували

27 вересня 2023 10:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ хоче знову повернутися до Ради ООН: у США відреагували
Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Днями стало відомо про те, що держава-терорист РФ має намір повернутися  до Ради ООН з прав людини після того, як її відключили після повномасштабного вторгнення. У США вважають, що представництво Росії в організації "не узгоджується з її діями в Україні". 

Таку думку висловив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу 26 вересня. 

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"Я б сказав, що ми досить чітко визначили нашу позицію щодо підходу Росії до прав людини. Держсекретар чітко заявив, що ми бачили, як Росія вчиняє воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Ми чітко дали зрозуміти, що має бути відповідальність за ті злочини, які вони скоїли, і тому, звичайно, я вважаю, що представництво в органі, який займається правами людини, не узгоджується з їхніми діями в Україні", — заявив Міллер. 

РФ хоче повернутися в Раду ООН

Нагадаємо, наразі Росія має намір знову стати членом Ради і через це поширює серед членів ООН документ, закликаючи підтримати її кандидатуру під час голосування. Воно заплановане на 10 жовтня. Держава-терористка буде конкурувати з Албанією та Болгарією за два доступні місця.

У поданому документі Москва обіцяє знайти "адекватні рішення у питаннях прав людини" та "запобігти перетворенню Ради на інструмент для здійснення політичних амбіцій певної групи країн".

Також ми писали, члени Уповноваженого ООН слідчого органу поділилися своїми останніми висновками, згідно з якими російські окупаційні сили піддавали українцям жорстоким тортурам. Деякі жертви від отриманих травм померли.

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