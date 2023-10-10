РФ не запросили до Ради ООН з прав людини

Засідання Радбезу ООН. Фото ілюстративне: google

У вівторок, 10 жовтня, Генеральна асамблея ООН на засіданні обрала 15 членів Ради з прав людини. Водночас РФ у переліченому списку немає.

Про це йдеться на сайті Ради ООН з прав людини.

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Повідомляється, що до Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки увійшло 15 держав. Попри розгорнуту кампанію останнім часом, Росії у переліченому списку не було.

Відтак, серед членів Ради ООН представлені: Албанія, Бразилія, Болгарія, Бурунді, Китай, Кот-д'Івуар, Куба, Домініканська Республіка, Франція, Гана, Індонезія, Японія, Кувейт, Малаві та Нідерланди.

Фото: скриншот

РФ хотіла повернутись до Ради ООН

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що Росія мала намір знову стати членом Ради і через це поширювала серед членів ООН документ, закликаючи підтримати її кандидатуру під час голосування. Держава-терористка мала конкурувати з Албанією та Болгарією за два доступні місця.

Додамо, у США заявили, що представництво Росії в організації "не узгоджується з її діями в Україні".