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Росія намагається повернутися до Ради ООН з прав людини, — ЗМІ

26 вересня 2023 14:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія намагається повернутися до Ради ООН з прав людини, — ЗМІ
Рада ООН з прав людини. Фото: Denis Balibouse/Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія висловлює бажання повернутися до Ради ООН з прав людини. При цьому через шість тижнів після вторгнення на українську територію членство Росії в Раді з прав людини, до якої входять 47 країн, було припинено Генасамблеєю ООН.

Про це повідомляє BBC.

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У повідомленні наголошується, що зараз Росія має намір отримати назад своє місце в Раді і через це поширює серед членів ООН документ, закликаючи підтримати її кандидатуру під час голосування, запланованого на 10 жовтня. Цього разу Росія має конкурувати з Албанією та Болгарією за два доступні місця.

У поданому документі Москва обіцяє знайти "адекватні рішення у питаннях прав людини" та "запобігти перетворенню Ради на інструмент для здійснення політичних амбіцій певної групи країн".

Так Росія прагне відновити свій міжнародний авторитет після звинувачень у порушенні прав людини на українських територіях.

Росію звинуватили у порушенні прав людини

Дипломатичні джерела повідомили, що Росія прагне відновити свій міжнародний авторитет після звинувачень у порушенні прав людини як на території України, так і в межах своїх кордонів.

Нещодавні свідчення цих порушень було подано Раді з прав людини у понеділок у рамках звіту комісії, яка займається розслідуванням ситуації в Україні.

Нагадаємо, що члени Уповноваженого ООН слідчого органу поділилися своїми останніми висновками, згідно з якими російські окупаційні сили піддавали українцям жорстоким тортурам. Деякі жертви від отриманих травм померли.

 

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