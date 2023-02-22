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"Результаты хорошие": Зеленский рассказал о ситуации на Донеччине и формировании новых бригад

22 февраля 2023 23:19
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Зеленский рассказал о ситуации на Донетчине и формировании новых бригад
Президент Украины
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Президент Украины Владимир Зеленский и рассказал, какая ситуация на фронте, в частности, в Донецком направлении. Также он заявил, что вскоре против россии могут ввести новые санкции.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время традиционного вечернего видеообращения.

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"Сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления". Результаты хорошие. Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства. Мы не будем убавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего. Детали сообщу" , – рассказал Владимир Зеленский.

Также он отметил, что уже семь месяцев работает экспортная зерновая инициатива, благодаря которой 43 страны получили 22 млн. тонн продовольствия.

Ситуация на фронте

Зеленский отметил действия бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые, по его словам, ежедневно и каждую ночь сдерживают атаки врага. Также он рассказал и о других подразделениях, эффективно защищающих территорию Украины.

"В том районе происходит едва ли не половина всех атак по этому направлению. Наши воины стоят крепко. Спасибо! За прошедшие сутки есть результат у 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые храбро уничтожают врага к югу от Бахмута. Спасибо, воины!" – сказал Президент Украины.

Переговоры с другими лидерами стран

Кроме того, Владимир Зеленский вспомнил о разговоре с: президентом Пакистана д-ром Арифом Алви, президентом Эстонии Аларом Карисом, с президентом Уганды Йовери Мусевени, а также с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Переговоры касались двустороннего сотрудничества перечисленных стран с Украиной, возможности предоставления помощи и поддержки в противостоянии враждебному наступлению со стороны россии.

Напомним, в канун годовщины вторжения в Украину с официальным визитом прибудет премьер-министр Испании Педро Санчес. По информации СМИ, в столице у политика запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

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