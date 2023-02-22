Прем’єр Іспанії Педро Санчес відвідає Україну напередодні роковин вторгнення

Завтра для зустрічі із Зеленським в Україну прибуде прем’єр Іспанії, — ЗМІ
Напередодні роковин вторгнення до України з офіційним візитом прибуде прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. За інформацією ЗМІ, у столиці у політика запланована зустріч із Володимиром Зеленським.
Про це інформує іспанське видання Okdiario.
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Зазначається, що це буде вже другий візит Педро Санчеса до України з початку повномасштабного вторгнення росії. Вперше він приїжджав торік у квітні.
Видання пише, що глава уряду і його команда вилетять з Мадрида до польського міста Жешув офіційним літаком. У Польщі урядова делегація вирушить наземним транспортом до українського кордону.
Очікується, що сьогодні, 22 лютого Санчес і його супровід сядуть на нічний поїзд, який доставить їх до Києва.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Іспанія готується передати Україні шість танків Leopard 2 A4.
Відомо, що міноборони Іспанії уже ремонтує ці шість танків, аби привести їх до сучасного стану і передати у розпорядження ЗСУ.
Ремонт відбувається на заводі Santa Bárbara Sistemas, що належить General Dynamics European Land Systems. Завод розташований у місті Алькала-де-Гвадайра (провінція Севілья).