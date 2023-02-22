Зеленський розповів про ситуацію на Донеччині та формування нових бригад

Президент України

Президент України Володимир Зеленський розповів, яка ситуація на фронті, зокрема, на Донецькому напрямку. Також він заявив, що невдовзі проти росії можуть запровадити нові санкції.

Про це Володимир Зеленський розповів під час традиційного вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про формування нових бригад "Гвардії наступу". Результати хороші. Провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків нашої держави. Ми не будемо збавляти тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю", — розповів Володимир Зеленський.

Також він зазначив, що вже сім місяців працює експортна зернова ініціатива, завдяки якій 43 країни отримали 22 млн тонн продовольства.

Ситуація на фронті

Зеленський відзначив дії бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які, за його словами щодня й щоночі стримують атаки ворога. Також він розповів й про інші підрозділи, які ефективно захищають територію України.

"У тому районі відбувається чи не половина всіх атак за цим напрямком. Наші воїни стоять міцно. Дякую! За минулу добу є результат у 5-го окремого штурмового полку та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута. Дякую, воїни!" — сказав Президент України.

Переговори з іншими лідерами країн

Окрім того Володимир Зеленський згадав про розмову з: президентом Пакистану д-ром Аріфом Алві, президентом Естонії Аларом Карісом, з президентом Уганди Йовері Мусевені, а також із премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Переговори стосувалися двосторонньої співпраці перелічених країн з Україною, можливістю надання допомоги та підтримки у протистоянні ворожому наступу з боку росії.

Нагадаємо, напередодні роковин вторгнення до України з офіційним візитом прибуде прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. За інформацією ЗМІ, у столиці у політика запланована зустріч із Володимиром Зеленським.