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Резникову назначили новых замов, — представитель Кабмина

21 февраля 2023 17:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Резникову назначили новых замов
Кабинет министров Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабинет министров Украины назначил двух заместителей министру оборону Алексею Резникову. Такое распоряжение было принято на заседании  Кабинета министров Украины.

Об этом сообщил представитель Кабина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Так, на заседании 21 февраля Кабмин принял распоряжение о назначении:

  • основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги — заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации,
  • бывшего нардепа и экс-посла в Канаде Андрея Шевченко — заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

 

Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство инициирует создание рабочей группы под председательством министра экономики Юлии Свириденко, задача которой — разработка новой системы закупок продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ожидается, что обновят систему Prozorro.

Также известно, что уже 13 общественных организаций присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины. В пятницу, 10 февраля, уже прошло первое заседание рабочей группы.

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