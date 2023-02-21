Резникову назначили новых замов, — представитель Кабмина
Кабинет министров Украины назначил двух заместителей министру оборону Алексею Резникову. Такое распоряжение было принято на заседании Кабинета министров Украины.
Об этом сообщил представитель Кабина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Новые замы
Так, на заседании 21 февраля Кабмин принял распоряжение о назначении:
- основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги — заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации,
- бывшего нардепа и экс-посла в Канаде Андрея Шевченко — заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.
Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство инициирует создание рабочей группы под председательством министра экономики Юлии Свириденко, задача которой — разработка новой системы закупок продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ожидается, что обновят систему Prozorro.
Также известно, что уже 13 общественных организаций присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины. В пятницу, 10 февраля, уже прошло первое заседание рабочей группы.