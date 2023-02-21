Резникову назначили новых замов

Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины назначил двух заместителей министру оборону Алексею Резникову. Такое распоряжение было принято на заседании Кабинета министров Украины.

Об этом сообщил представитель Кабина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Так, на заседании 21 февраля Кабмин принял распоряжение о назначении:

основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги — заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации,

бывшего нардепа и экс-посла в Канаде Андрея Шевченко — заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство инициирует создание рабочей группы под председательством министра экономики Юлии Свириденко, задача которой — разработка новой системы закупок продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ожидается, что обновят систему Prozorro.

Также известно, что уже 13 общественных организаций присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины. В пятницу, 10 февраля, уже прошло первое заседание рабочей группы.