Створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони: список організацій, які приєдналися до робочої групи

Олексій Резніков

Вже 13 громадських організацій приєдналися до робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України. У п'ятницю, 10 лютого, уже відбулося перше засідання робочої групи.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Що відомо

Резніков зазначив, що він провів у п‘ятницю засідання робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони.

Наразі до робочої групи вже приєдналися представники таких громадських організацій:

Проєкту реформи оборонних закупівель,

Проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони,

Бігус Інфо,

Центру оборонних стратегій,

Українського центру дослідження проблем безпеки ім Дмитра Тимчука,

ГО Демократична сокира,

ГО Стоп корупції,

Центру дослідження армії, конверсії та розброєння,

БО Волонтерський рух,

ГО Разом проти корупції,

Ради громадського контролю НАБУ,

ВО Автомайдан,

Асоціації громадського харчування.

"Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно. Я вдячний експертам за конструктивну роботу і критику, а також за те, що виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури", — пише міністр.

Зазначається, що всю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретарю.

Скандал із закупівлями харчів для ЗСУ

Раніше журналісти заявили про розкрадання коштів на закупівлях харчів для армії. 21 січня видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, у якому стверджується, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ.

Зокрема, за словами журналіста, відомство, законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку, а картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.

У Міноборони заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману. У відомстві повідомили, що проводять внутрішню перевірку та готують матеріали до СБУ для проведення розслідування щодо поширення свідомо неправдивих даних.

2 лютого працівники ДБР та СБУ заявили, що затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування українських військовослужбовців. Зазначається, що ділки причетні до розкрадань майже 5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд ініціює створення робочої групи під головуванням міністра економіки Юлії Свириденко, завданням якої є розробка нової системи закупівель продуктів харчування для Збройних сил України (ЗСУ). Очікується, що оновлять систему Prozorro.