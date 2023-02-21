Резникову призначили нових заступників

Резнікову призначили нових заступників, — представник Кабміну
Кабінет міністрів України призначив двох заступників міністру оборону Олексію Резнікову. Таке розпорядження було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України.
Про це повідомив представник Кабіну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Нові зами
Так, на засіданні 21 лютого Кабмін ухвалив розпорядження про призначення:
- засновник благодійного фонду "Повернися живим" Віталія Дейнегі — заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації,
- колишнього нардепа та експосла в Канаді Андрія Шевченка — заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд ініціює створення робочої групи під головуванням міністра економіки Юлії Свириденко, завданням якої є розробка нової системи закупівель харчових продуктів для Збройних сил України (ЗСУ). Очікується, що оновлять систему Prozorro.
Також відомо, що вже 13 громадських організацій приєдналися до робочої групи щодо створення антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України. У п'ятницю, 10 лютого, вже відбулося перше засідання робочої групи.