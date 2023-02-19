Антикоррупционный совет при Минобороны: как пройдут выборы

Обещает прозрачность: Резников рассказал, как будут выбирать Антикоррупционный совет при Минобороны
Выборы членов Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины пройдут путем открытого электронного голосования. Голосование будет проходить на площадке Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
-
Николаевские десантники уничтожили вражеский новейший танк из Джавелина
-
На горе Поп Иван в Карпатах намело два метра снега
-
Стала известна причина смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея
-
Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство
-
Россия обвиняет Украину в подготовке ядерной провокации: что придумали на этот раз
-
Компании Shell и Vitol обвинили в затягивании войны с Украиной: какая причина
-
Журналистов били палками на глазах полиции: девятая годовщина событий под Одесской обладминистрацией
-
Ученые восстановили образ женщины, которая жила на территории Саудовской Аравии 2000 лет назад
-
Брат Саакашвили сказал, почему путин ненавидит Михаэля
-
Страны ЕС могут согласовать совместную закупку боеприпасов для Украины
Как будет формироваться Антикоррупционный совет при Минобороны
Министр отметил, что членов антикоррупционного совещательного органа при Минобороны будут избираться через электронное голосование, в котором сможет принять участие каждый гражданин Украины.
"Продолжаем формирование системы общественного антикоррупционного контроля. Антикоррупционный совет при Минобороны должен соответствовать лучшим практикам, используемым в данной системе. Ключевое: открытость, прозрачность, доверие. Это то, на чем должна строиться работа Антикорсовета. Именно поэтому выборы в совет будут проводиться через открытое электронное голосование. Участие в нем смогут принять все граждане Украины", — отметил он.
Резников также добавил, что он уже провел консультации с главой Нацагентства по предотвращению коррупции Александром Новиковым по поводу проведения открытого голосования за будущих членов Антикоррупционного совета при Минобороны именно на площадке НАПК.
Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство инициирует создание рабочей группы под председательством министра экономики Юлии Свириденко, задача которой — разработка новой системы закупок продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ожидается, что обновят систему Prozorro.
Также известно, что уже 13 общественных организаций присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины. В пятницу, 10 февраля, уже прошло первое заседание рабочей группы.