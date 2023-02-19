Антикоррупционный совет при Минобороны: как пройдут выборы

Алексей Резников

Выборы членов Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины пройдут путем открытого электронного голосования. Голосование будет проходить на площадке Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Как будет формироваться Антикоррупционный совет при Минобороны

Министр отметил, что членов антикоррупционного совещательного органа при Минобороны будут избираться через электронное голосование, в котором сможет принять участие каждый гражданин Украины.

"Продолжаем формирование системы общественного антикоррупционного контроля. Антикоррупционный совет при Минобороны должен соответствовать лучшим практикам, используемым в данной системе. Ключевое: открытость, прозрачность, доверие. Это то, на чем должна строиться работа Антикорсовета. Именно поэтому выборы в совет будут проводиться через открытое электронное голосование. Участие в нем смогут принять все граждане Украины", — отметил он.

Резников также добавил, что он уже провел консультации с главой Нацагентства по предотвращению коррупции Александром Новиковым по поводу проведения открытого голосования за будущих членов Антикоррупционного совета при Минобороны именно на площадке НАПК.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство инициирует создание рабочей группы под председательством министра экономики Юлии Свириденко, задача которой — разработка новой системы закупок продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ожидается, что обновят систему Prozorro.

Также известно, что уже 13 общественных организаций присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины. В пятницу, 10 февраля, уже прошло первое заседание рабочей группы.