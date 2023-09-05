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Резникова уволили с должности министра обороны

5 сентября 2023 14:08
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Резникова уволили с должности министра обороны
Эксминистр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Униан
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 5 сентября, Алексей Резников был уволен с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.

Об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

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Увольнение Резникова

По словам Гончаренко, 5 сентября Рада приняла решение уволить с должности министра обороны Алексея Резникова.

Принятие соответствующего постановления №9679 "Об отставке Министра обороны Украины Резникова О.Ю." поддержали 327 парламентариев.

увольнения Алексея Резникова

В свою очередь Ярослав Железняк сообщил, что Алексей Резников сегодня в парламенте выступил с финальной речью, как министр обороны.

В частности, Резников рассказал, что военная помощь Украине достигла 100 млрд долларов.

"За полгода сделали запасы 200 тыс. бронежилетов, 150 тысяч шлемов. Поставили 1,5 млн. зимней формы, 2 млн. летней формы. На вооружение принято более 200 образцов западного оружия", — цитирует Резникова депутат.

Также министр сообщил, что принято в эксплуатацию более 30 моделей украинских дронов. Резников отметил, что на сегодня не все страны НАТО достигли того уровня, на котором сейчас Украина. Также сообщил, что "на финише реформа закупок" и Агентство по ресурсному обеспечению должно показать результаты в октябре.

Железняк сообщил, что Резников закончил свое выступление словами: "Имею честь".

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Напомним, что слухи об отставке Резникова ходят давно. В частности, из-за различных скандалов по поводу возможных коррупционных закупок для армии питания и военной формы и снаряжения.

Добавим, недавно мы писали, чем запомнился Резников в должности министра обороны.

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