Відставка Резнікова: чим запамʼятався міністр оборони

Олексій Резніков. Фото: Уніан

Український міністр оборони Олексій Резніков таки написав заяву на відставку із посади, яку обіймав 22 місяці. В тому числі останні півтора року війни Росії в Україні.

Чим запамʼятався Олексій Резніков і що з ним буде далі — читайте у Новини.LIVE

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Загалом Олексій Резніков очолював міністерство оборони України 22 місяці. Він був призначений на цю посаду у листопаді 2021, замінивши на ній свого попередника — генерал-лейтенанта Андрія Тарана.

До Міноборони Резніков прийшов з іншого міністерського посту — очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На цій посаді він пробув близько року — із березня 2020 по листопад 2021-го. До того був партнером компанії "Астерс", заступником голови Київської міськадміністрації (2016-2018), заступником міського голови — секретар Київської міської ради (2014-2015).

Бен Уоллес та Олексій Резніков. Reuters/Press Service of the Defence Ministry of Ukraine/Handout

Під час роботи у юриспундеції спеціалізувався на альтернативному вирішенні суперечок, у тому числі винесенні експертних висновків, переговорів, досудових нарад щодо врегулювання суперечок та підготовок до мирових угод.

Ще на етапі очільництва Резніковим міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у політичних колах про нього говорили як про хорошого переговірника. Власне, ця риса і допомогла йому переконати численний західний істеблішмент розпочати постачання до України сучасної західної зброї.

Все ще невідомо, які саме аргументи наводив Резніков разом з військово-політичним керівництвом країни, аби Захід відважився дати Україні більше, аніж просто ПЗРК "Stinger".

До речі, саме Резніков очолив українську делегацію на перших перемовинах серії дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, яка стала називатися зустріччю у форматі "Рамштайн".

Зустріч у форматі "Рамштайн". Фото: Reuters

Наразі у ній беруть участь понад 40 міністрів оборони з різних країн світу.

Результатом цих зустрічей у тому числі стало посилення ППО України сучасними західними зразками ЗРК, а далі надання Україні західних танків та сучасної авіації — американських винищувачів F-16.

Резніков згадав про це у своїй заяві про звільнення до ВР, вказавши, що за його каденцію на посту міністра оборони пройдено непростий шлях:

"Від категоричної відмови надавати Україні стінгери у листопаді 2021 року, коли мене тільки було призначено на посаду міністра оборони України, до формування "авіаційної коаліції", надання сучасних танків, засобів ППО/ПРО, далекобійних ракет, бронетехніки, артилерії, РСЗВ, інших видів сучасної зброї західного зразка".

"Вміє домовлятися про складні речі"

У політичних колах і справді відзначають уміння Резнікова домовлятися про складні для України речі, але при цьому вказують і на те, що Резніков до останнього не вірив у повномасштабне вторгнення росіян. Навіть напередодні війни 23 лютого 2022 року, перебуваючи у ВР, у приватних розмовах із депутатами він відкидав таку ймовірність.

Війна в Україні. Фото: ЗСУ

Власне, через пів року після початку війни, торік у листопаді, Резніков публічно визнав, що таки помилився, бо не вірив, що "росіяни кінчені аж настільки".

"Мені не соромно сказати, що я висловлював серйозне припущення, з яким я серйозно помилився, коли казав, що я не вірю, що Путін буде бомбити українські цивільні міста. І я кажу, що я помилився, тому що я не вірив, що вони настільки "кінчені" в тому "оркостані", що вони настільки будуть розлючені і роздратовані, що українці, особливо російськомовна частина населення на Сході України — Харківщина, Волноваха, Маріуполь — не будуть їх зустрічати з квітами, а будуть чинити опір", – заявив міністр в інтервʼю РБК.

Корупційні скандали Міноборони: від яєць і до курток

Ще один скандал, який завдав по Резнікову чи не найбільшого удару — корупційний. Найвідоміший із них — яйця по 17 гривень.

У січні 2023 року видання "Дзеркало тижня" опублікувало розслідування про розкрадання за участі Міноборони коштів на закупівлю харчів для ЗСУ. Зокрема, йшлося про контракти на закупівлю яєць по 17 грн за штуку. На той час одне яйце в магазині коштувало 7 грн за штуку. Відтак, ціни Міноборони були завищені майже у 2,5 разу.

Володимир Зеленський та Олексій Резніков. Фото: ОП

Вже тоді над Резніковим нависла загроза відставки. Він мав навіть розмову із президентом України Володимиром Зеленським. І вже тоді говорив, що готовий піти з посади, якщо так вирішить президент.

Власне, це питання навіть розглядолося на високому рівні. Однак врешті загальмувалось, і Резінков залишився керувати Міноборони надалі.

Другий скандал стався відносно недавно і вже стосувався утричі завищених цін на зимовий одяг для військових. Про це знову йшлося у розслідуванні "Дзеркала тижня".

Зокрема, ціна однієї куртки у Туреччині складала 29 доларів, а поки доїхала до України, то здорожчала до 86 доларів за штуку.

Олексій Резніков. Фото: 24 канал

Резніков категорично заперечував факт корупції у відомстві, а автора розслідування назвав маніпулятором.

"Колись він зробив публікацію, порівнюючи оптову закупівлю палива в тоннах з цінами на заправках вроздріб у літрах. Але паливо — бензин, а соляра легша за воду. Відповідно, в одному літрі соляри нема кілограма. Не означає, що якщо літр коштує 50 грн, то й кілограм 50 — кілограм коштує дорожче", — пояснював в інтервʼю.

Проте таких виправдань було недостатньо, і врешті Зеленський почав шукати заміну Резнікову. При цьому президент не коментував відставку міністра оборони, заявивши, що зробить це після ухвалених рішень.

Чи причетний Резніков до корупції у Міноборони?

Однак на думку нардепа від "Слуги народу" Олега Дунди, такі кадрові перестановки є вимушеними. В країні, яка перебуває у стані війни, такого бути не повинно. Має слідувати стратегія.

"В чому вимушеність? Резніков звільняється тому, що так і не вгамував кадрову і внутрішню роботу Міноборони. Фактично його відставка відбувається під тиском суспільства і медіа. Це добре, що вони відіграють таку функцію, але водночас це свідчить про реакційність владної політики, а не стратегічність. А це велика проблема", — вважає Дунда.

Олег Дунда. Фото: Новини.LIVE

Також, за його словами, загалом міністр політично має відповідати за роботу своїх підлеглих. А якщо він не спроможний вгамувати та змінити систему — має піти з посади.

Дунда каже, що у Резнікова було два функціонали — робота із західними партнерами та внутрішня робота. І якщо до першої частини питань немає, робота на 5 з мінусом, бо ідеалу не існує, то щодо другої частини питань безліч.

"Таке враження, що Резніков не контролював своїх підлеглих, не було системи. В цьому випадку він своїй посаді не відповідає, відтак має піти. Відповідь на питання щодо особистої залученості до корупційних процесів (мається на увазі в Міноборони. — Ред.) мають дати правоохоронні органи. Резніков має бути зацікавлений та вимагати такого розслідування у правоохоронців. Інакше це буде натяком на його залученість до даних процесів", — підсумував Дунда.

Що із Резніковим буде далі?

За чутками у політичних колах, після звільнення із посади міністра оборони Резніков буде призначений послом України у Великій Британії. Це може статися наступного тижня.

Новини.LIVE телефонували міністру щодо цього питання, але відповіді не отримали.

Раніше Резніков говорив, що про таке призначення йому невідомо.