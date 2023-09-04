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Резников подал в отставку с должности министра обороны

4 сентября 2023 10:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Резников подал в отставку с должности министра обороны
Министр обороны Алексей Резников. Фото: facebook.com/reznikovoleksii
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 4 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников подал Верховной Раде заявление об отставке.

Об этом Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook.

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"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке", — сообщил Резников.

Он заявил, что готов к отчету.

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Заявление Резникова. Фото: facebook.com/reznikovoleksii
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Пост Резникова. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 3 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о замене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.

Также мы писали, что известно о Рустеме Умерове. В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества. Эту должность он занимает до сих пор.

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