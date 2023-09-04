Резников подал в отставку с должности министра обороны
Сегодня, 4 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников подал Верховной Раде заявление об отставке.
Об этом Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook.
Отставка Резникова
"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке", — сообщил Резников.
Он заявил, что готов к отчету.
Напомним, вчера, 3 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о замене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.
Также мы писали, что известно о Рустеме Умерове. В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества. Эту должность он занимает до сих пор.