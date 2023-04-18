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Спикер МИД Олег Николенко обратился к Президенту Бразилии — пригласил посетить Украину

18 апреля 2023 13:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Спикер МИД Олег Николенко обратился к Президенту Бразилии — пригласил посетить Украину
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Фото: Facebook/Олег Николенко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Олег Николенко, представитель Министерства иностранных дел Украины , написал сообщение в соц. сети, направлен в адрес Президента Бразилии. В сообщении украинское чиновник призвал главу латиноамериканской страны посетить Украину.

Об этом говорится на его странице в фейсбуке .

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" Подтверждаем приглашение Луису Инасиу Лулу да Силви посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности ", - сказал он.

О чем идет речь

Как отмечает Николенко, подход Президента Бразилии по поиску решения о прекращении войны не соответствует реальному положению вещей. Смертоносная война, которая ведется на украинской территории, наносит невыразимый ущерб и разрушения, а потому нельзя проводить прямую параллель между жертвой и агрессором. Тем более — ставить их на одинаковые чаши весов, говорит чиновник.

По его словам, логическое завершение российско-украинской войны возможно на основе "Формулы мира" , предложенной Владимиром Зеленским.

Напомним, недавно Президент Бразилии Луису Инасиу Лулу да Силви предложил признать аннексию Крыма в обмен на завершение войны. Как отреагировали на это в МИДе — читайте в нашем материале .

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