У МЗС України різко відреагували на скандальну кримську пропозицію президента Бразилії

Українські дипломати відповіли Лулі да Сілві / Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ України відкинуло пропозицію президента Бразилії Лули да Сілви визнати анексію Криму в обмін на завершення війни. Україна не торгує власними територіями.

Про це написав на своїй Facebook-сторінці речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Відповідь МЗС бразильському президенту

У Міністерстві закордонних справ України різко відповіли на пропозицію президента Бразилії поступитися росії Кримом задля можливого завершення війни.

"Україна не торгує своїми територіями", — наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Позиція України не змінилася

Він наголосив, що не існує жодних політичних, юридичних чи моральних причин, чому Україна має поступитися Кримом.

Тому, зазначив представник українського міністерства, позиція України залишається незмінною: "Будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН".

Нагадаємо, що бразильський президент Лула Ігнасіо да Сілва визнав, що президент росії володимир путін не може досягти усіх цілей, які були поставлені перед початком "спеціальної військової операції".

Але, додав очільник Бразилії, Президент України Володимир Зеленський також не може досягти усього, про що говорить.

Тож бразильський президент заявив, що Україна нібито має погодитися із анексією росії Криму в обмін на припинення війни.