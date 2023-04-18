Речник МЗС Олег Ніколенко звернувся до президента Бразилії — запросив відвідати Україну

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Фото: Facebook/Олег Ніколенко

Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України, написав допис у соцмережі, спрямований на адресу президента Бразилії. У повідомленні український посадовець закликав очільника латиноамериканської країни відвідати Україну.

Про це зазначається на його сторінці у фейсбук.

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"Підтверджуємо запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки", — сказав він.

Про що йде мова

Як зазначає Ніколенко, підхід президента Бразилії щодо пошуку рішення припинення війни не відповідає реальному стану речей. Смертоносна війна, яка ведеться на українській території, завдає неймовірної шкоди та руйнувань, а тому не можна проводити пряму паралель між жертвою та агресором. Тим більше — ставити їх на однакові шальки терезів, каже посадовець.

За його словами, логічне завершення російьско-української війни можливе на основі Формули миру, запропонованої Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії Луїсу Інасіу Лулу да Сілві запропонував визнати анексію Криму в обмін на завершення війни. Як відреагували на це у МЗС — читайте в нашому матеріалі.